Norrköping: Briggen Tre Kronor seglar in



Ett skepp kommer lastat heter det ju och det kan man säga om Briggen Tre Kronor af Stockholm som under lördagseftermiddagen seglade in mot Norrköpings hamn. Briggen är lastad med budskapet ”Segla för Östersjön” och med Initiativet ”Hållbara hav”. ”Hållbara hav” startade 2011 och samarbetar med forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att sprida information om miljösituationen i Östersjön och vad som kan göras för att rädda det vackra innanhavet. Målgrupperna är främst Unga vuxna, skolungdomar och barnfamiljer samt naturligtvis politiker och beslutsfattare. Norrköping är den första hamnen som besöks på årets resa runt hamnarna vid Östersjön och under söndagen är det Öppet hus mellan klockan 11 – 15 med utställningen ”Ett hav av möjligheter”. Ansvariga kommunpolitiker finns på plats mellan kl 12 – 13 och det blir musikunderhållning av ”Pekingkvartetten” från Kulturskolan som spelar kl 13. Naturskyddsföreningen är på plats och nformerar om bland annat Östersjöns övergödning.

Kl 16 finns det möjlighet att få delta i en tre timmars segling på Bråviken då man får möjlighet att prova hur det är att segla en brigg innan resan avslutas med en måltid ombord. Under måndagen kommer man att ha informationer för bland annat gymnasieelever innan man har Öppet skepp på briggen mellan kl 16 – 19. På tisdag är det dags att bege sig till nästa hamn som är Nyköping och även då kan man mönstra på och delta i arbetet med att segla briggen. Briggen Tre Kronor af Stockholm är ett fartyg med deplacement på 366 ton och som har en total segelyta på max 735 kvadratmeter. Hon är 35 meter lång (exkl peke) och en maxbredd på 8,25 m. Masthöjden över vattnet är 29,5m. Den byggdes med start i slutet av 1990-talet och döptes av kronprinsessan Viktoria i augusti 2005. Vid lördagens insegling så hade man bara begränsat med segel hissade men man var ju på väg in i Lindö kanal och hade bra tidsmarginal kvar till beräknad ankomsttid till Södra kajen i Norrköping. Briggen och verksamheten kring den finns att läsa om på hemsidan www.briggentrekronor,se Text & foto: Sven Åke Molund

