Västerås: Svår trafikolycka på Köpingsvägen

Räddningsenheter larmades i natt till Köpingsvägen med anledning av att två personbilar krockat i höjd med Hammarbyrampen. Kollisionen var kraftig och det ena fordonet klövs i två delar. Föraren av den kluvna bilen, en man född -97 fördes svårt skadad till sjukhus. I den andra bilen färdades två kvinnor samt ett mindre barn. Samtliga fördes med oklara skador till sjukhus. En anmälan om grov vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada har upprättats.

