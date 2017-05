Kristinehamn: Brand i ladugård

Räddningstjänsten larmades i natt till en gård nära Ölme väster om Kristinehamn. Enligt uppgifter ska det börjat brinna i väggen på en ladugårdsbyggnad. I ladugården ska flera hundra köttdjur ha funnits och enligt polisen ska branden ha kunnat släckas snabbt och inga djur ska ha skadats. Vad som orsakat branden är ännu oklart.

