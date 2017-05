Västerås: Singelolycka vid Myrby

En singelolycka inträffade tidigt på morgonen på länsväg 692 i höjd med Myrby utanför Västerås. En personbil ska ha kört av vägen och hamnat i diket. Föraren en man född -96 hade själv tagit sig ur bilen men klagade över smärta i ryggen och fördes i ambulans till sjukhus.

