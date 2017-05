Jönköping: Singelolycka på riksväg 40

En singelolycka har inträffat på riksväg 40 vid Göteborgsbacken väster om Jönköping. Enligt uppgifter ska en personbil ha voltat. En person i 50-årsåldern har skadads och förts i ambulans till sjukhus. Det råder något begränsad framkomlighet vid platsen.

