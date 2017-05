Falkenberg: Singelolycka på E6

En singelolycka khar inträffat på E6 i norrgående körfält nära Heberg utanför Fakenberg. Utryckningsfordon är på väg till platsen och enligt de första uppgifterna ska de som färdats i fordonet ha kunnat ta sig ur och klarat sig utan allvarligare skador.

Both comments and pings are currently closed.