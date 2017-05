Norrköping: Efterföljande av bil

En polispatrull skulle stoppa och kontrollera ett en personbil på Stockholmsvägen straxt före sju ikväll. Misstanke fanns att föraren saknade körkort. Föraren av fordonet valde istället att försöka smita undan polispatrullen. Ett flertal polispatruller anslöt för att försöka stoppa det flyende fordonet som körde vidare på bland annat Skarphagsleden, vidare mot Söderleden. Under framfarten kördes det aktuella fordonet vårdslöst på bland annat cykelbanor. Vid ett tillfälle ska föraren varit nära köra på några fotgängare, två kvinnor, i Kneippen. En polisbil som försökte stoppa framfarten blev påkörd av det flyende fordonet. På Fjärilsgatan lyckades polisen till sist att stoppa personbilen. Tre personer fanns i bilen. Föraren, en man i 40-årsåldern, greps misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, drograttfylleri, olovlig körning och ett flertal andra trafikbrott. De två passagerarna i bilen, en man och en kvinna, medtogs till förhör. De var initialt inte misstänkta för brott. Polisen vill komma i kontakt med de personer som gjort iakttagelser av bilens framfart och även de två kvinnor som varit nära att bli påkörda av det flyende fordonet. Ring 114 14.

