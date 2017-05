Katrineholm: Man svårt skottskadad

En man har livshotande skador efter en skottlossning i Katrineholm. Polisen efterlyser iakttagelser från allmänheten. Polisen tog klockan 20.19 emot samtal via SOS gällande skottlossning i närheten av Östra skolan i Katrineholm. En man enligt vittnesuppgifter ska ha legat på marken och någon person ska ha setts lämna platsen till fots i okänd riktning. Förbipasserande ska ha gett den liggande mannen första hjälpen. Klockan 20.25 rapporterade polispatrull från platsen att man övertagit hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans. Ambulanspersonal förde därefter den skadade mannen till sjukhus. Mannen, som är i 35-årsåldern, bedömdes ha livshotande skador efter att ha blivit skjuten. Ett flertal polispatruller arbetar med att försöka lokalisera den misstänkta gärningspersonen. Avspärrningar har upprättats och polisens tekniker kommer att genomföra undersökningar på platsen. Polisen genomför också förhör med personer som kan ha gjort iakttagelser i området. Den som har tips och iakttagelser uppmanas att kontakta polisen på telefon 114 14.

