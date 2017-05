Ljungby: Singelolycka i Södra Ljunga

En personbil körde i natt av vägen på Lingvägen i Södra Ljunga utanför Ljungby. Polis, ambulans samt räddningstjänst kallades till platsen. Det har ännu inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

