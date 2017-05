Katrineholm: Skottskadad man avled

Uppdatering: Den man som skottskadades på söndagskvällen i Katrineholm har under kvällen avlidit till följd av de skottskador han fått uppger polisen. Polisen har underrättat den avlidnes anhöriga. Brottsrubriceringen har efter att mannen konstaterats avliden ändrats till mord. Den tekniska undersökningen fortsätter på brottsplatsen, liksom förhör av personer som kan ha gjort iakttagelser i samband med händelsen. Det finns än så länge ingen misstänkt person gripen i ärendet.

