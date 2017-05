Norrköping: Cyklist påkörd av mindre lastbil

Vid 06.30-tiden larmade polisen till en trafikolycka på Lötgatan – Vinkelgatan där en cyklist ska ha blivit påkörd av en mindre lastbil. Enligt uppgift från platsen ska cyklisten ligga på marken. Den påkörda cyklisten är en kvinna i 50-årsåldern som förs i ambulans till sjukhus med oklara skador.

Both comments and pings are currently closed.