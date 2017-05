Hudiksvall: Försvunnen person

Tre män i 20-års åldern sitter anhålla hos polisen som misstänkta för människorov på den försvunna 19-åriga flickan i Hudiksvall. Efter det att anmälan på den försvunne 19-åriga flickan inkom har polisen arbetat intensivt med att kartlägga hennes tid innan försvinnandet. Under natten mot måndagen framkom det sådana uppgifter i förundersökningen att polisen kontaktade jourhavande åklagare och informerade denne om omständigheterna. Jouråklagare beslutade då att männen skulle hämtas in till förhör. Efter förhör anhöll åklagare männen. Ärendet kommer att under förmiddagen att lämnas över till en åklagare vid Åklagarkammaren i Gävle för fortsatt handläggning. Polisen fortsätter att söka den försvunne i det område som man senast känner till att hon skulle ha befunnit sig i. Helikopter används i sökandet. Ärendet är i ett mycket känsligt läge och några ytterligare kommentarer kommer inte att lämnas i ärendet för tillfället. Föräldrarna till den försvunne är informerad om vad som har hänt i ärendet.

Both comments and pings are currently closed.