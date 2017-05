Hudiksvall: Stort pådrag efter försvunnen person

Uppdatering: Ett stort antal polispatruller finns nu på plats söder om Hudiksvall och deltar i sökandet efter den försvunna 19-åriga flickan. Tre män har anhållits i ärendet och polisen är för övrigt mycket förtegen om händelsen. Polishelikopter anlände på förmiddagen till området. 19-åriga Tova Moberg saknas ännu och polisen undersöker platser i och runt Hudiksvalls kommun bland annat utifrån positionering av hennes mobiltelefon. En fastighet söder om Hudiksvall har spärrats av under förmiddagen.

