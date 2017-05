Eskilstuna: OK/Q8 utsatt för väpnat rån

KL 10.00 inkom larm från OK/Q8 Fröslunda med anledning av att en ensam maskerad gärningsman med kniv hotat till sig cigaretter och sedan lämnat platsen till fots. Flertalet polispatruller arbetar med ärendet i området. Ännu är ingen gripen eller misstänkt skriver polisen på sin sida.

