Uddeevalla: Person knivhuggen

Vid 12-tiden fick polisen in larm om ett bråk på Skogslyckan i utkanten av Uddevalla. En person i 20-årsåldern har knivhuggits och polisen jagar just nu en misstänkt gärningsman. Även en helikopter deltar i sökandet. En förundersökning gällande mordförsök har inletts. Det finns ännu inga uppgifter hur svåra skador den knivhuggne har ådragit sig.

