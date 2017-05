Norrköping: Arbetsolycka på Mosstorpsskolan

Polis och ambulans larmades på eftermiddagen till Mosstorpsskolan i Skärblacka med anledning av en arbetsplatsolycka. En i personalen ska ha skadat ett finger i en maskin i slöjdsalen. Personen ska ha varit vaken och talbar uppger polisen. Den drabbade är en man i 50-årsåldern. Han är förd till Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

