Norrköping: Fick bilen beslagtagen

Straxt före fem fick polisen in samtal om en misstänkt rattfylla på Ingelsta köpcentrum i Norrköping. Mannen som körde bilen hade gått in i en butik. Strax efter att mannen kommit ut och kört från platsen så stoppades han av polis. Mannen, som är i 60-årsåldern, är misstänkt för grov olovlig körning då han saknar körkort och tidigare har dömts för trafikbrott. Bilen beslagtogs enligt Trafikbrottslagen 7§, för att förhindra fortsatt brottslighet.

