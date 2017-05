Norrköping: Vårrus för alla damer

Nästa år är det 30-årsjubileum för damernas egen löpartävling Vårruset som startades och arrangeras av Marathongruppen som bildades av Hässelby SK och Spårvägens FK när Stockholm Marathon arrangerades 1979. Vårruset kom in i gruppens arrangemang 1988 och arrangeras i samarbete med lokala idrottsföreningar som i Norrköping är Tjalve IF. Av deltagaravgiften går också 15 kronor till Barncancerfonden som arrangemanget stödjer.

I år var det mellan 5.000 – 6.000 som sprang, joggade eller promenerade runt den 5 kilometer långa banan. Banan hade i år en delvis ny sträckning vilket uppenbarligen inte trafikledningen för Östgötatrafiken uppmärksammat då man lade om sträckningen för ett par busslinjer från gator som inte berördes av loppet till gator där man måste släppa fram löparna!

Först redan från start slutsegraren Ida-Maria Nicklasson, med nr 780, som tävlar för Finspångs AIK och som tog sig runt banan på imponerande 17 minuter och 33 sekunder. Hon var ganska efter ensam efter banan då tvåan Frida Södermark från Tjalve IF, nr 41, var cirka 1,5 minuter efter i mål.



Elmina Saksi var trea i mål. När man springer gäller ju anpassad klädsel och skor och en grupp som imponerade var de som sprang för Helikopterflottiljen. Man hade två lag med och i varje fall ett av lagen var maskerade och klädda i mundering.



De flesta med hjälm och på fötterna var det kängor! Imponerande att då placera sig runt plats 500 i mål, med tider kring 32 minuter! De som önskade springa på kontrollerad tid var 729 stycken i mål. Övriga kunde själva kontrollera tiden över sin prestation. Det som för de flesta är viktigast är att röra på sig och den gemenskap som råder. Bland de som kom i senare delen var det många barnvagnsekipage.



Arrangemanget anordnas i år i 20 städer och med 21 lopp. Norrköping var den 8:e staden och tävlingarna avslutas i Östersund den 13 juni. Text & Foto: Sven Åke Molund

