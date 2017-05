Hudiksvall: Person anträffad avliden

En person är anträffad avliden i samband med arbetet med den försvunna Tova. Det uppger polisen på sin sida straxt före halv tre i natt. I nuläget kan anträffandeplatsen samt omständigheterna kring anträffandet ej kommenteras då polisen fortfarande vidtar åtgärder på platsen. Anhöriga till Tova är underrättade om anträffandet.

