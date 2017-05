Vara: Mindre rökutveckling på Pizzeria

Räddningstjänsten larmades i natt till en Pizzeria i Tråvad utanför Vara där det var rökutveckling. Vid framkomsten kunde man konstatera att det var rökutveckling i lokalen men ingen större brand. Vad som orsakat branden är för närvarande oklart uppger polisen.

