Norrköping: Singelolycka på väg 210

En singelolycka har inträffat på länsväg 210 vid Bäckeby nära gamla E4. En personbil ska ha kört av vägen och föraren som har färdats ensam i fordonet uppges ha kunnat ta sig ur fordonet och klarat sig utan skador. Räddningsenheter är på väg till platsen.

