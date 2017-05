Alingsås: Drunkningstillbud i Sävelången

Räddningsenheter har larmats till sjön Sävelången vid Ingared söder om Alingsås där man fått uppgifter om en misstänkt drunkningsolycka. Man har precis kommit på plats och någon ytterligare information om händelsen finns inte.

Both comments and pings are currently closed.