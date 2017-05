Hässleholm: Singelolycka utanför Emmaljunga

En singelolycka med en personbil inträffade på eftermiddagen på väg 117 vid Emmaljunga. Enligt initiala uppgifter har personbilen voltat. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador i samband med olyckan.

Both comments and pings are currently closed.