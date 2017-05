Skellefteå: Trafikolycka på E4

Ambulans och räddningstjänst har larmats till E4 norr om Bureå där det ska ha inträffat en trafikolycka med två fordon inblandade. Det är ännu oklart om det är några personskador och man kan räkna med begränsad framkomlighet vid platsen.

