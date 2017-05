Sigtuna: Radhusbrand i Märsta

Det brinner i ett radhus på Vänortsringen i Märsta. Enligt initala uppgifter är två fastigheter drabbade och räddningstjänst och ambulans är på plats. Det finns inga uppgifter om att någon person har kommit till skada och en större räddningsstyrka bekämpar just nu branden.

