Norrköping: Kvinna gripen för misshandel

Polisen kontaktades ikväll angående en misshandel i centrala Norrköping. Den drabbade är en kvinna som arbetar med en form av boendestöd. Hon hade blivit misshandlad av en klient, en kvinna i 20-årsåldern. Den kvinnan greps, misstänkt för misshandel. Den gripna kvinnan är även misstänkt för skadegörelse, då hon ska ha hoppat på en bil, och eventuellt även för våld mot tjänsteman. Den misshandlade kvinnan ska inte drabbats av allvarliga skador skriver polisen på sin sida.

