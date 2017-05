Katrineholm: Lastbil av vägen

En lastbil har kört av vägen på riksväg 56 norr om Äs mellan Katrineholm och Hjälmarsund. Enligt uppgifter ska fordonet stå i diket och det råder inte något problem att passera platsen. Om någon person har kommit till skada vid händelsen finns det ännu inga uppgifter om och räddningstjänsten är på väg till platsen.

