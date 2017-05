Eskilstuna: Man skjuten

Vid kl 01.35 inkom samtal till polisens ledningscentral om att en man blivit skjuten i centrala delarna av Eskilstuna. Mannen som är född -97 är fördes till Mälarsjukhuset med i nuläget okända skador. Polisen uppger att han är känd sedan tidigare. Platsen har spärrades av för teknisk undersökning. Ingen misstänkte person har ännu gripits.

