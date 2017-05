Göteborg: Skottlossning i Majorna

Polisen i Göteborg larmades sent på tisdagskvällen till Majorna i Göteborg där man fått uppgifter om en misstänkt skottlossning. På plats anträffades en man som fått en eventuell skottskada. Mannen fördes med ambulans till sjukhus och platsen spärrades av för teknisk undersökning,

Both comments and pings are currently closed.