Hultsfred: Brand på Asylboende

En mindre brand utbröt i natt på ett asylboende i Målilla. Branden ska ha börjat i en fåtölj på tredje våningen och orsakade kraftig rökutveckling vilket gjorde att man fick evakuera närmare 100 personer som bodde på boendet. Ingen person kom till skada vid händelsen.

