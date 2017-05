Smedjebacken: Singelolycka utanför Söderbärke

En singelolycka inträffade i natt på vid en järnvägsövergång på vägen till Vad utanför Söderbärke. Enligt uppgifter ska fordonet kört av vägen och voltat flera varv. Föraren fördes i ambulans till sjukhus och polisen uppger att denne även är misstänkt för rattfylleri.

Both comments and pings are currently closed.