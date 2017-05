Umeå: Misstänkt drunkning var båt vid kyrkbron

Larm kom in strax före kl 11:00 gällande något som låg i vattnet under Kyrkbron. Räddningstjänst, ambulans och polis åkte till platsen. Personal på plats kunde ganska snart konstatera att det inte handlade om något drunkningstillbud. Det handlar om en båt som ligger delvis under vattenytan. Båten har legat på platsen sedan en tid tillbaka och ingen person uppges vara skadad.

Both comments and pings are currently closed.