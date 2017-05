Jönköping: Lånade bil och blev av med körkortet

En man i 50-årsåldern lånade en motorstark bil av kompis. Färden slutade med indraget körkort och böter. Det var vid 11-tiden en polispatrull på E4:an fick syn på en personbil som färdades i hög hastighet norrut i höjd med Stigamo. Polisen körde efter det aktuella fordonet och påbörjade mätning av hastigheten. Genomsnittsmätningen slutade efter viss rabatt på 141,1 km/h och polisen beslutade att stoppa och kontrollera fordonet i höjd med Torsvik. Bakom ratten satt en mannen som hade lånat den motorstarka bilen av en kompis. Bilfärden slutade med indraget körkort och 3600 kronor i böter. Rådande hastighetsbegränsning på sträckan är 110 km/h uppger polisen.

