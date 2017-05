Gällivare: Datorbedrägeri

En anmälan till polisen inkom idag gällande bedrägeri via internet. En man/målsägande har blivit uppringd av en person/misstänkt som utgett sig ringa från ”Microsoft Center USA” och påstått att mannen har fått ett virus på dator. Den misstänkte får tillgång att fjärrstyra datorn. I och med detta har transaktion/överföring gjorts på över 100.000kr från målsägande till den misstänkte. Polisen uppmanar allmänhet att vara mycket försiktig med att överlämna telefon eller kontonummer via telefon eller internet eller att låta någon fjärrstyra datorn. Många människor har blivit bedragna på detta brottsliga förfarande

