Höganäs: Personbil körde av och voltade

En personbil körde straxt före elva av vägen och voltade på länsväg 111 straxt söder om Stubbarp. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen men det finns ännu inga uppgifter hur det gått för de som färdades i fordonet.

