Norrköping: ”När världar möts” på Konstmuseet.



Man kan säga att olika världar möts på Norrköpings Konstmuseum. Samma kväll med en timmes mellanrum så var det två helt olika konstnärer som presenterades. I samlingssalen Harlekinen en föreläsning om ”Ola Billgren och den utopiska sinnligheten” och i den något anonyma lokalen ”Omgången” på nedre plan var det vernissage för utställningen ”När världar möts”. Värd ett besök för att den visar konst som man vanligtvis inte ser i en utställning på ett Konstmuseum!!



I Norrköping finns en Mottagningsskola som förberedelse för nyanlända innan de blir placerade i vanliga skolklasser. Eleverna är i åldern för årskurserna 1 -9. De vistas här maximalt i 8 veckor innan de får gå över till den skola och oftast förskoleklass där de ska fortsätta sin utbildning berättar skolans nya rektor Agneta Jonsson som besökte vernissagen. Avbrottet för eleverna, i svenskastudier och samhällsinformationen, för en introduktion i målning ger bland annat en viktig impuls till egna fritidsaktiviteter.

Konstmuseet bedriver en pedagogisk verksamhet och med stöd av extra medel för ett integrationsprojekt så har museets pedagog Lisa Lundell-Karlberg besökt skolan vid några tillfällen under vårterminen för att under 1 – 2 timmar leda övningar i måleri med eleverna. De allra flesta av dessa har tidigare inte hållit i en pensel för att prova på att måla. Nu har de fått pröva på att måla på pannå med pensel och akrylfärger. Temat de fick att arbeta efter var ”En plats jag tycker om”. Bilderna visar barnens känslor och motiven visar tveklöst hur de känner sig. Åldersskillnaden kan också utläsas. Men genomgående är det färgrika målningar som eleverna skapat! Museets pedagog Lisa Lundell-Karlberg fick också tillfälle att visa skolans rektor Agneta Jonsson några av bilderna.



Konstmuseet har valt att göra en utställning med ett urval av bilder, cirka 60, som kommer att visas över sommaren fram till den 31 augusti. Vid vernissagen medverkade också intendent Bonnie Festin och museets direktör Helena Persson. Text & foto: Sven Åke Molund

