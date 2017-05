Lund: Bil skadad vid detonation i Veberöd

En uppringare kontaktade polisen tidigt på morgonen i Lund om en smäll från bostadsområdet Trulsbo i Veberöd. Vid kontroll visar det sig att fronten på en personbil skadats av en explosion då den stod parkerad utanför en villa på platsen. Inga personer uppges ha kommit till skada. Polispatruller spärrar av platsen i väntan på kriminaltekniker och bombtekniker som varit på platsen under morgonen. Polisen har även varit i kontakt med ägaren till den drabbade personbilen och kommer att utreda om det föreligger någon hotbild mot bilägaren eller någon annan i närområdet.

