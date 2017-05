Vara: Brand på gård

Räddningstjänst och polis kallades tidigt på morgonen till en brand i en ladugårdsbyggnad på Helåsvägen i Arentorp. Vägen mellan Lillegården till länsväg 2551 i Arentorp stängdes av då det finns risk för att gasolflaskor i byggnaden kan explodera.

