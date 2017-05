Eskilstuna: Lastbilsolycka

Klockan 09:02 inkom larm om en lastbil som vält på Åsbyvägen i Hällby, Eskilstuna. Lastbilen har lagt sig på sidan i samband med att man lastat på en container. Föraren fördes till sjukhus med okända skador uppger polisen.

