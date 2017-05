Söderköping: Trafikolycka på E22

En trafikolycka har inträffat på E22 i höjd med Kockens i Söderköping. Enligt de första uppgifterna ska en personbil blivit påkörd av ett bakomvarande fordon. En person uppges klaga på ryggsmärtor och räddningsenheter är just nu på plats.

