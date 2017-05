Motala: Arbetsolycka i Borensberg

På middagen larmades ambulans och räddningstjänst till en arbetsplatsolycka på en gård utanför Borensberg. En man i 50-årsåldern ska ha fått delar av en maskin över sig. Mannen var vid medvetande när han fördes till sjukhus i ambulans uppger polisen.

