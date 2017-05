Nyköping: Brand i motorfordon

Kl 02.35 inkom larm om en bilbrand i Nyköping vid Isaksdal. På plats konstaterades att en bil blivit utsatt för skadegörelse genom brand och att det sedan spridit sig till ytterligare två bilar. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse.

