Ljungby: Totalstopp på E4 vid lastbilsolycka

En lastbil körde i natt in i vajerräcket på E4 söder om Ljungby. Det har inte framkommit om någon person kom till skada vid olyckan men det blev totalstopp på E4 i båda riktningarna under närmare en timma uppger polisen.

