Norrköping: Trafikolycka vid Norrköping Södra

En trafikolycka inträffade på morgonen på E4 vid södra infarten till Norrköping. Fem personer var inblandade i händelsen men enligt uppgifter ska ingen av dessa ha skadats. Däremot uppstod stora trafikproblem i samband med olyckan.

