Göteborg: Godståg spårade ur

Ett godståg fyllt med gasol spårade ur vid Sävenäs rangerbangård i Göteborg vid 13.40-tiden. Urspårningen innebär att tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm stoppades. Enligt de senaste uppgifterna ska inget läckage ha uppstått.

