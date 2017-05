Stockholm: Butik utsatt för rån

En butik på Norr Mälarstrand har blivit rånad. Minst två maskerade rånare med pistolliknande föremål har rånat en butik. De har sedan lämna i riktning mot Lindhagensplan och vidare söderut i en större svart SUV. Ingen ur personalen har skadats fysiskt uppger polisen som är på plats med flera patruller och söker efter rånarna. Även en polishelikopter ska ha rekvirerats.

