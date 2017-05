Finspång: Singelolycka på riksväg 51

En personbil har kört av vägen och voltat på riksväg 51 i höjd med sjön Åmlången mellan Vistingekorset och Finspång. Det är ännu oklart hur många som färdats i fordonet och om någon person har skadats. Trafikverket uppger att det just nu råder begränsad framkomlighet vid platsen.

