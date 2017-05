Norrköping: Brand på företag

Räddningstjänsten larmades straxt efter tre till Röda Stugans gata i Norrköping där det börjat brinna i ett elskåp vid ett företag. Enligt anmälaren skulle man se både lågor och rök. Vad som orsakat branden finns i skrivande stund inga uppgifter om.

