Stockholm: Skottlossning i Rinkeby

Flera polispatruller larmades i natt till Rinkeby då man fått in samtal om en skottlossning. Enligt uppgifter ska en man ha avlossat flera skott och därefter flytt från platsen i en personbil. Flera tomhylsor ska ha anträffats vid platsen. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats vid händelsen och man söker nu efter det aktuella fordonet.

