Västerås: Trafikolycka på Vasagatan

Två personbilar kolliderade i korsningen Vasagatan och Norra Ringvägen, tidigt på lördagsmorgonen. En av förarna, en man född 1992, hade av oklar anledning kört mot rött och kolliderade med en personbil som kom på den korsande gatan. I denna färdades en ensam man, född 1965. Ingen person skadades vid olyckan, men bärgare fick rekvireras. Den 24-åriga mannen är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik.

